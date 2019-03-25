Остановкам в Петербурге пропишут точные геоданные

Данные уточнят для более семи тысяч остановок.

Во вторник, 11 августа, стало известно, что у петербургских остановок появятся точные геоданные.

Так, координаты уточнят для более семи тысяч остановок. Отмечается, что точность будет определена до десятых долей секунды. Об этом сообщили в пресс-службе СПб ГКУ "Организатор перевозок". Благодаря этому специалисты получат возможность настраивать транспортные информационные системы более точно. Измерения должны провести до ноября текущего года.

Ранее мы писали, что в Петербурге установят 170 остановочных павильонов.

Фото: Piter.TV