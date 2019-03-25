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Остановкам в Петербурге пропишут точные геоданные
Сегодня, 15:29
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smirenny

Остановкам в Петербурге пропишут точные геоданные

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Данные уточнят для более семи тысяч остановок.

Во вторник, 11 августа, стало известно, что у петербургских остановок появятся точные геоданные. 

Так, координаты уточнят для более семи тысяч остановок. Отмечается, что точность будет определена до десятых долей секунды. Об этом сообщили в пресс-службе СПб ГКУ "Организатор перевозок". Благодаря этому специалисты получат возможность настраивать транспортные информационные системы более точно. Измерения должны провести до ноября текущего года. 

Ранее мы писали, что в Петербурге установят 170 остановочных павильонов.

Фото:  Piter.TV 

Теги: остановки
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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