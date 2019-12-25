Останки людей нашли в Отрадном и во Всеволожском районе Ленобласти

Останки направлены в местные морги.

В Ленинградской области в неожиданных местах найдены останки неизвестных людей. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

Вечером в субботу, 13 июня, разлагающийся труп нашли в Отрадном, на территории заброшенной котельной. Согласно сообщению СМП "Отрадное", до него было не добраться из-за замка, закрывающего вход. Тело мужчины около 2 метров ростом, предположительно, находившееся там с зимы, отправили в морг города Кировска.

До этого о найденных останках человека сообщили во Всеволожском районе. Вечером в пятницу, 12 июня, начальник участка "Нефтегазстроя" нашел неожиданную находку при замене аварийной задвижки на газопроводе в километре от Мурманского шоссе, в сторону поселка имени Морозова.

Останки человека нашли в бетонном колодце, из которого позже были извлечены скелетированные ребра, черные туфли, дубленку и черный кожаный ремень. Останки также были направлены в морг.

Фото: Piter.tv