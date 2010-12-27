Особняк Слепцова стал региональным памятником архитектуры

Особняк Слепцова, который расположен на Большой Конюшенной, признали памятником. Об этом 26 марта сообщает вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин.

Здание XIX века внесли в список культурно значимых по распоряжению Комитета по охране памятников администрации города.

Напомним, особняк был построен в 1899 году архитектором Фуфаевским Леонидом Леонидовичем. Дом несколько раз подвергался перестройке. Сначала ему достроили третий этаж, а в 1902 году на первом этаже появились витрины и отделка в стиле модерн.

С 1925 года в особняке Слепцова располагался магазин Всесоюзного Электротехнического Треста Заводов Слабого Тока, а с 1935 по 1965 там были школы Смольнинского и Дзержинского района.

В наше время в здании располагался "Леноблпотребсоюз", а после здание находилось в запустении. С 2015 года в доме Слепцова появилось креативное пространство Цархитектор.

Фото: www.citywalls.ru, pastfuture.ru