Суд запросил до 4 лет колонии для осквернителей блокадного трамвая в Петербурге

Вандалов блокадного трамвая хотят посадить на 4 года.

В Петербурге государственное обвинение запросило сроки от трёх до четырёх лет лишения свободы для троих россиян, признанных виновными в повреждении мемориального трамвая и оскорблении памяти защитников Отечества. Об этом сообщила Объединённая пресс-служба судов города.

28 июля 2025 года Михаил Дмитриев, Иван Трунов и Анатолий Семёнов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на проспекте Стачек забрались на крышу трамвая-памятника. Они сломали мемориальную табличку, вырвали фонари и справили нужду внутрь вагона. Свои действия вандалы сняли на видео, которое позже было опубликовано в СМИ. В тот же день злоумышленников задержали.

Трамвай-памятник был открыт 8 сентября 2007 года и является символом мужества защитников блокадного Ленинграда. В годы войны он оставался единственным общественным транспортом в осаждённом городе. Помимо пассажирских, курсировали грузовые и санитарные вагоны, а также трамваи, перевозившие солдат к линии фронта, которая проходила всего в нескольких километрах от города.

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Фото: Piter.TV