Оружие изъяли при обысках в тирах ДОСААФ Петербурга

К 29 апреля изъято 11 единиц стрелкового оружия, и эта цифра продолжает расти.

В распоряжении "Фонтанки" оказались кадры оружия, которое привлекло внимание силовиков при обысках в помещениях ДОСААФ Петербурга. Его оказалось больше, чем было вписано в ведомость. К 29 апреля изъято 11 единиц стрелкового оружия, на которые в центре ДОСААФ не смогли предоставить соответствующие документы. По информации Фонтанки, это не предел: количество изъятого растет.

Обыски прошли накануне утром. Они затронули не только офисы компаний "ТК Сокол" и "Фемистокол", фактически расположенные в здании стрелкового центра ДОСААФ на Аптекарском проспекте, но и квартиры руководства. Поводом для визита экономической полиции и следователей ГСУ ГУ МВД стало уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

Согласно материалам, в 2023 году на поставке топлива от трейдера "ТК Сокол" "Петроэлектросбыту" почти на 100 миллионов рублей был обманут банк ВТБ. Полицейское следствие видит организатором схемы умышленного вывода денег руководителя стрелково-спортивного центра при ДОСААФ Илью Гущина. Он являлся коммерческим директором "ТК Сокол" и генеральным директором нефтетрейдовой фирмы "Фемистокол".

Фото: Piter.TV