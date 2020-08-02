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Организм атакует себя сразу после заражения новой инфекцией

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Коронавирус заставляет иммунную систему человека вредить организму.

При заражении коронавирусом в организме человека включается мощная иммунная реакция, которая мешает борьбе с инфекцией. К такому выводу пришли ученые из Университета Сан-Франциско.

В исследовании, опубликованном на сайте MedicalXpress, эксперты написали, что реакция начинается через несколько минут после заражения. Активная борьба приводит к более тяжелому течению болезни. В исследоавнии приняло участие  30 больных, у которых были взяты анализы крови.

По последним данным,  в России зарегистрировано 850870 случаев заражения Covid-19. Из больниц выписали 650173 пациента, скончалась - 14 128 человек.  

Видео: kremlin.ru

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