Орган в Планетарии. Halloween состоится 31 октября в 21:00 и в 22:30 в Планетарии №1.

Хеллоуин космического масштаба с Amadeus Concerts!

"Орган в Планетарии. Helloween" — уникальный концерт с программой, состоящей из музыкальных мистификаций, который прольет свет на загадочные истории создания всеми известных произведений и их настоящих авторов. Орган, рояль, скрипка, виолончель и известные органные произведения с таинственной историей создания.

Самый большой планетарий Европы с 37-метровым куполом отправит вас в прекрасное путешествие вглубь Вселенной под звуки живого органа.

Нет наиболее подходящего места, чем бескрайний космос, таящий в себе неизведанное, чтобы насладиться вечной классикой в этот удивительный день!

На концерте пройдет ежегодный конкурс костюмов! Гости могут фотографироваться в хеллоуинских образах. Два победителя получат по паре билетов на любое мероприятие Amadeus Concerts до конца года. Подробные условия будут известны на концерте.

Исполнители: ведущие музыканты Санкт-Петербурга, лауреаты международных конкурсов, солисты и приглашенные музыканты Мариинского театра и Санкт-Петербургской филармонии.

Продолжительность концерта: 1 час без антракта.