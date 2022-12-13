Орешкин: Китай обошел ЕС по объему торговли с Россией

Он подчеркнул, что Китай стал новым ключевым партнером Москвы.

Китай обошел Евросоюз по объему торговли с Россией. Об этом сообщил помощник президента РФ Максим Орешкин в рамках выступления на марафоне "Знание. Первые".

По его словам, Китай стал новым ключевым партнером Москвы. Орешкин напомнил о недавнем визите в Россию председателя КНР Си Цзиньпина и плане развития ключевых направлений сотрудничества двух стран, который был подписан с президентом Владимиром Путиным.

Следующий президентский срок – 2024-2030 годы в России, следующая пятилетка в Китае – это 2025-2030 годы, поэтому поставлены задачи синхронизировать по целому ряду направлений. Максим Орешкин, помощник президента РФ

Ранее Орешкин заявил, что продолжительность жизни в России может обновить максимум.

Видео: ВКонтакте / Российское общество "Знание"