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Орешкин: Китай обошел ЕС по объему торговли с Россией

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Он подчеркнул, что Китай стал новым ключевым партнером Москвы.

Китай обошел Евросоюз по объему торговли с Россией. Об этом сообщил помощник президента РФ Максим Орешкин в рамках выступления на марафоне "Знание. Первые".

По его словам, Китай стал новым ключевым партнером Москвы. Орешкин напомнил о недавнем визите в Россию председателя КНР Си Цзиньпина и плане развития ключевых направлений сотрудничества двух стран, который был подписан с президентом Владимиром Путиным.

Следующий президентский срок – 2024-2030 годы в России, следующая пятилетка в Китае – это 2025-2030 годы, поэтому поставлены задачи синхронизировать по целому ряду направлений.

Максим Орешкин, помощник президента РФ

Ранее Орешкин заявил, что продолжительность жизни в России может обновить максимум.

Видео: ВКонтакте / Российское общество "Знание"

Теги: евросоюз, китай, максим орешкин, помощник президента россии, торговля
Категории: Лента новостей, Новости России,

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