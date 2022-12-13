Орешкин: продолжительность жизни в России может обновить максимум

По его словам, в России уже два года подряд активно растет продолжительность жизни.

Продолжительность жизни в России может обновить максимум. Об этом заявил помощник президента РФ Максим Орешкин в рамках выступления на форуме "Знание. Первые".

По его словам, в России уже два года подряд активно растет продолжительность жизни. Он подчеркнул, что в 2023-м показатель может обновиться до рекордного максимума. Также Орешкин добавил, что показатель может превысить "допандемийный" уровень 2019 года.

Ранее Орешкин заявил, что рост ВВП России в 2023 году ожидается на уровне 1-2%.

Видео: ВКонтакте / Российское общество "Знание"