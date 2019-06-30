Орбакайте прокомментировала конфликт с Пугачевой

Артистка посвятила этой теме отдельный пост.

Певица Кристина Орбакайте прокомментировала слухи в СМИ о своем конфликте с матерью Аллой Пугачевой. Пост артистки на эту тему появился в её Instagram.

В социальных сетях Орбакайте разместила скриншот заголовков разных изданий, которые сообщали о конфликте звезд эстрады. Кто-то писал о "седых волосах" Пугачевой после ссоры, кто-то предположил, что Орбакайте – настоящая мать детей Аллы Борисовны и Максима Галкина.

Наша желтая "пресса" превосходит себя,

– написала Орбакайте

Видео: ютуб/Кристина Орбакайте