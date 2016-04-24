Опустевшие "Кресты": что будет со старинной тюрьмой

Жители Петербурга гадают над судьбой одного из самых суровых памятников архитектуры в центре города на Неве – тюрьмы "Кресты". В конце прошлого года стены этого комплекса покинули последние заключенные. С тех пор для многих остается загадкой, что происходит на территории тюрьмы. Городской администрации уже предлагали сделать на Арсенальной набережной арт-комплекс и тематическую гостиницу. В чем заключаются сложности и возможна ли реализация самых смелых идей в стенах "Крестов" попытался разобраться Piter.tv.

Если вы зададитесь вопросом, а что же сейчас происходит за красными кирпичными стенами старинной тюрьмы "Кресты", расположенной на Арсенальной набережной, то наткнетесь в поисковиках на запись "Больше не работает". В конце 2017 года всех заключенных перевезли в новую комфортную тюрьму в Колпино. С тех пор в центре Петербурга образовался пустой комплекс площадью 4,5 гектара. На сегодняшний день территория "Крестов" все еще принадлежит Федеральной службе исполнения наказаний, когда она вернет ее государству и собирается ли вообще это делать – неизвестно.

Тюрьму построили в 1892 году, она сильно пострадала от бомбежек во времена Второй мировой войны и была отреставрирована благодаря открытию картонажной фабрики, где трудились сами заключенные. Название "Кресты" тюрьма получила из-за нескольких прямоугольных зданий, которые с высоты представляют собой два больших креста. Предполагалось, что это будет способствовать раскаянию заключенных. Всего в двух корпусах было 1150 одиночных камер, а также больница, инфекционный барак, морг, ледник, кузница и другие постройки.

За долгое время существования узниками "Крестов" стали Троцкий, Антонов-Овсеенко, а после 30-х годов туда направляли отбывать наказание так называемых жертв сталинских репрессий. По 58-й статье в тюрьме оказались Гумилев, Женнов, Туполев и многие другие.

В последние годы существования "Крестов", как тюрьмы, условия содержания там считались самыми неприспособленными для жизни в заключении. Одиночных камер почти не осталось, так как их забили трёхъярусными нарами, а в рассчитанных на двух человек камерах могли находиться сразу до 16 узников. Люди спали по очереди, так как места не хватало, а температура воздуха в маленьком помещение иногда достигала 40 градусов жары.

Переселение заключенных в "Кресты-2"

СИЗО "Кресты-2" задумывался еще в советское время, но из-за недостатка финансирования проект был заморожен. Только в начале двухтысячных к этой идеи вернулись и решили построить новую большую тюрьму в Колпино. Изначально планировалось, что переезд подследственных состоится в 2013 году, потом сроки сдвинулись на осень 2014, а позже и на декабрь 2015. На протяжении всего строительства возникали новые факты и подробности, подрядчики банкротились, возбуждались уголовные дела. В марте 2017 года главе строительной компании, возводившей "Кресты-2", Виктору Кудрину предъявили обвинение в хищении 56,6 млн рублей. В марте 2018 года Кудрин вышел на свободу под залог в 3 млн рублей.

Несмотря на все трудности СИЗО-2 стал самым крупным в Европе. Новая тюрьма рассчитана на 4 тысячи заключенных. На ее территории есть собственная поликлиника, больница, пожарная часть, банно-прачечный комбинат, спортзалы, церковь, мастерские, пекарня и гостиничный комплекс для посетителей.

Какова судьба старых "Крестов"

Последние полгода "Кресты" находятся в запустении. Городским властям предлагали сделать из памятника архитектуры XIX века арт-пространство. Согласно этой идее на Арсенальной набережной появился бы современный кластер с мастерскими, шоу-румами, барами, арт-отелями, клубами, ресторанами, гостиницами и другими пространствами для развлечения и отдыха. Все остановилась на стадии обсуждения, так как землю для начала необходимо передать из федерального владения в муниципальное.

Другая сложность реконструкции "Крестов" заключается в статусе памятника архитектуры. Внутренние помещения зданий строго запрещено перепланировывать.

По другой версии старинное здание может быть выставлено муниципалитетом на торги. История этого места, множество легенд и мифов, несомненно, привлекут внимание инвесторов к "Крестам". Но оттолкнуть может статус памятника и все вытекающие из этого ограничения. Историческое здание необходимо правильно содержать, что может выйти для инвестора в приличную сумму.

На сегодняшний день управление ФСИН опровергает все возможные варианты преображения "Крестов" в арт-объект. Вероятно, историческое здание и прилегающая к нему территория так и останется в статусе СИЗО-1. Имеется информация, что весной 2018 года в пустые стены перевезли колонию-поселение №8 из поселка Борисова Грива. "Кресты" сейчас обживают примерно 150 арестантов. В ближайшем будущем в СИЗО вероятно появится филиал музея ФСИН России, а в административное здание переедет аппарат управления. Время от времени в тюрьме производятся съемки фильмов и сериалов. Построенные в виде крестов корпуса планируют законсервировать. Сколько должно пройти времени, чтобы тюрьма стала музеем, кинотеатром, гостиницей или арт-площадкой, пока что остается загадкой.