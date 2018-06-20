Опубликовано видео с моментом наезда скоростного поезда на машину скорой в Польше

Врач и фельдшер погибли на месте, водитель в критическом состоянии.

В Польше скоростной поезд снес машину скорой помощи.

ЧП произошло позавчера, 3 апреля, сейчас появились подробности трагедии и видео с моментом ДТП. Как видно из опубликованных кадров скорая заехала на жд пути, когда уже был опущен шлагбаум. Водитель еще довольно долго пытался сманеврировать , чтобы уйти от столкновения.

Поезд все же снес машину и протащил несколько метров. Врач и фельдшер от полученных травм погибли на месте ДТП. Водитель скорой в критическом состоянии. По какой причине, люди не выскочили из машины, видя приближающийся поезд, неизвестно.

Видео: YouTube/STOP CHAM