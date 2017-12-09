Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Новости России
Сегодня, 12:08
0
Shdaria
157
Код вставки плеера

Появилось видео ликвидации боевиков в Ставрополе

0
 
 

В Ставрополе уничтожили несколько боевиков, которые намеривались совершать теракты.

В сети опубликовано видео с места ликвидации боевиков в Ставропольском крае. Ранее управление ФСБ по Ставропольскому краю сообщила о том, что уничтожено три боевика в процессе контртеррористической операции.

 
Установлено, что они планировали совершать теракты в людных местах. По данным информационного центра Национального антитеррористического комитета, преступникам было оглашено предложение сложить оружие и сдаться властям. Однако в ответ они попытались прорвать оцепление, в результате чего были уничтожены.
 
Видео: YouTube - Телеканал 360
 
Теги: видео уничтожения боевиков в стврополе , ликвидация боевиков в ставрополе , новости , новости ставраполья , происшествия , уничтожены боевики в ставрополе
Категории: Лента новостей Происшествия Новости России

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5