Появилось видео ликвидации боевиков в Ставрополе

В Ставрополе уничтожили несколько боевиков, которые намеривались совершать теракты.

В сети опубликовано видео с места ликвидации боевиков в Ставропольском крае. Ранее управление ФСБ по Ставропольскому краю сообщила о том, что уничтожено три боевика в процессе контртеррористической операции.

Установлено, что они планировали совершать теракты в людных местах. По данным информационного центра Национального антитеррористического комитета, преступникам было оглашено предложение сложить оружие и сдаться властям. Однако в ответ они попытались прорвать оцепление, в результате чего были уничтожены.

Видео: YouTube - Телеканал 360