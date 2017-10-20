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Появилось видео оставленного в освобожденном городе оружия террористов

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Боевики оставили огромное количество оружия и боеприпасов в городе Маядине.

Появилось видео, на котором изображено оружие боевиков террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в России). Его оставили в освобожденном сирийской армией городе Эль-Маядин. 

Известно, что в освобожденном городе обнаружили огромное количество боеприпасов и оружия. На кадрах видна лишь малая часть оставленного. Также сирийскими военными было найдено противотанковая самоходная пушка 155-мм производства НАТО. Отмечается, что ее дальнобойность составляет 40 км. По окончанию видеоролика показаны беспилотники, которые использовали боевики террористической организации.

 

 

Теги: видео оружия , новости , освобожденный город , оставленное оружие , сирийские боевики , сирия
Категории: Новости СПб Лента новостей

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