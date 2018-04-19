Опубликовано видео ограбления одного из Московских офисов

МВД опубликовало видео с камер наблюдения, установленных в офисе, который двое злоумышленников ограбили, взломав крышу.

Сотрудники уголовного розыска по ЦАО города Москвы задержали двух подозреваемых в краже денежных средств из офиса.

В полицию обратился гендиректор одной из организаций на Таганской улице с заявлением о краже. Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили три вскрытых сейфа. Из сейфа было украдена наличность на сумму 500 тысяч рублей и личные вещи сотрудников организации.

В ходе оперативно - розыскных мероприятий полицейские задержали двух подозреваемых. Ими оказались местные жители 43 и 45 лет. Злоумышленники проникли в офис путем взлома крыши 3х этажного здания. Ножницами по металлу они вырезали проем, через который и проникли в помещение офиса.

Следственными органами возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Подозреваемых заключили под стражу.

Видео: МВД