Опубликованы первые кадры аниме по вселенной "Бегущего по лезвию"

Всего в предстоящем сериале должно быть 13 эпизодов.

В понедельник, 27 июля, стало известно о том, что в сети появились первые кадры аниме по вселенной "Бегущего по лезвию". Их опубликовали в Twitter-аккаунте подразделения Cartoon Networks Adult Swim.

Отмечается, что аниме вдохновлено не культовым фильмом Ридли Скотта по мотивам романа Филипа К. Дика, а сиквелом "Бегущий по лезвию 2049" от Дени Вильнев.

Напомним, что анимационный сериал получил название "Бегущий по лезвию: Черный Лотос". Планируется, что в первом сезоне будет 13 эпизодов.

Ранее мы сообщали о том, что японский художник создал аниме-сериал по "Губке Бобу".

Фото:Cartoon Networks Adult Swim/Twitter, видео:трейлеры/YT