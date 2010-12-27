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Появились первые фото разбившегося самолета под Хабаровском
Сегодня, 14:08
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nadiputintseva
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Появились первые фото разбившегося самолета под Хабаровском

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МЧС опубликовал фото с места крушения самолета под Хабаровском

16 ноября при заходе на посадку потерпел крушение самолет  L-410 "Хабаровских авиалиний", который следовал маршруту Хабаровск – Нелькан. В результате крушения погибли 6 человек и пострадала 3-летняя девочка.

Появились первые фото разбившегося самолета под Хабаровском

У следствия есть три версии причин, из-за которых случилась трагедия: технические неисправности, ошибка пилотирования и неблагоприятные погодные условия.

По факту авиакатострофы  возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

16 ноября в регионе объявлено днем траура.

Ранее очевидцы рассказали о причинах аварии

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Хабаровскому краю

Теги: авиакатастрофа , авиакатастрофа под хабаровском , новости россии
Категории: Новости России Происшествия

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