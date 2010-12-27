Появились первые фото разбившегося самолета под Хабаровском

16 ноября при заходе на посадку потерпел крушение самолет L-410 "Хабаровских авиалиний", который следовал маршруту Хабаровск – Нелькан. В результате крушения погибли 6 человек и пострадала 3-летняя девочка.
У следствия есть три версии причин, из-за которых случилась трагедия: технические неисправности, ошибка пилотирования и неблагоприятные погодные условия.
По факту авиакатострофы возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".
16 ноября в регионе объявлено днем траура.
Ранее очевидцы рассказали о причинах аварии
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Хабаровскому краю