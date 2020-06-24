Опубликован трейлер фильма «Чернобыль: Бездна» Данилы Козловского

Премьера фильма запланирована на 22 октября 2020.

В сети опубликован трейлер фильма "Чернобыль: Бездна", срежиссированного Данилой Козловским ("Легенда №17, "Одиночка", "Экипаж").

В центре сюжета ленты — пожарный, инженер и военный водолаз, которые должны спуститься спуститься в самую глубь АЭС и предотвратить, возможно, самый страшный исход катастрофы.

Главные роли в фильме сыграли Данила Козловский, Оксана Акиньшина, Филипп Авдеев, Равшана Куркова, Николай Козак, Игорь Черневич, Артур Бесчастный, Антон Шварц, Андрей Арчаков и другие.Премьера фильма запланирована на 22 октября 2020.

Видео: YouTube / Central Partnership