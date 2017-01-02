Назван список кинозвезд с самыми высокими гонорарами

Первое место занял актер Киану Ривз.

Роль в трилогии "Матрица" принесла Киану Ривзу 250 миллионов долларов. Это позволило актеру возглавить список голливудских звезд с самыми высокими гонорарами за роль.

На втором месте с доходом 120 млн расположился Брюс Уиллис, сыгравший в фильма "Шестое чувство". Третью строчку занял звезда "Война миров" Том Круз (100 млн). Ниже с аналогичным заработком расположился Уилл Смит за роль в третьей части "Людей в черном".

Том Круз также отметился и на пятой позиции за свою роль в фильме "Миссия невыполнима: Протокол Фантом" (75 млн). На шестой, седьмой и восьмой строчках расположился Роберт Дауни-младший, также получивший по 75 миллионов долларов за блокбастеры "Мстители: Финал", "Мстители: Война бесконечности" и "Железный человек 3".

Девятую позицию заняла актриса Сандра Буллок, которая получила 70 миллионов долларов за "Гравитацию". Десятку замкнул Том Круз с ролью в картине "Миссия невыполнима" и заработком в 70 миллионов.