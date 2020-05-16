Опровергнута смерть Абдаллы бен Заида

Заявление сделал госминистр иностранных дел ОАЭ.

Накануне турецкие и иранские СМИ сообщили о смерти о гибели министра иностранных дел ОАЭ Абдаллы бен Заида Аль Нахайяна. Сообщалось, что автомобиль чиновника расстреляли. Также в сети распространили видео горящего автомобиля, который, якобы, принадлежал главе МИД.

В субботу, 16 мая, госминистр иностранных дел ОАЭ Анвар Мухаммед Гаргаш опроверг информацию о покушении. В Twitter он написал, что в обычном порядке созванивался Абдаллой бен Заидом, и они вместе посмеялись над "катарскими фейками". Новость о гибели главы МИД ОЭА также опроверг глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Видео: Straturka