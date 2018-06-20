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Стали известны все полуфиналисты Лиги Европы
Сегодня, 11:48
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Rybka123

Стали известны все полуфиналисты Лиги Европы

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Даты проведения полуфиналов будут известны позднее.

Вчера определились имена всех четырёх участников полуфинала Лиги Европы сезона 2018/2019.

По итогу двухматчевого противостояния между английским "Арсеналом" и итальянским "Наполи" вперед прошёл клуб с туманного Альбиона, одержавший над соперником две уверенные победы с общим счетом 0:3. Соперником англичан в следующей стадии турнира станет испанский "Валенсия", которая оставила за бортом "Вильярреал" со счетом 5:1.

Во второй паре сыграет еще один английский клуб "Челси", выбивший из турнира чешскую "Славию" (5:3) и немецкий "Айнтрахт", победивший португальскую "Бенфику" по правилу выездного гола.

Даты проведения полуфиналов будут известны позднее. Финал Лиги Европы пройдет 29 мая на Олимпийском стадионе в столице Азербайджана Баку. 

Ранее на Piter.TVСтало известно расписание полуфинальных матчей Лиги чемпионов
Фото: УЕФА 

Теги: лига европы, полуфиналисты
Категории: Лента новостей, Спорт, Футбол в России и Европе,

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