Стало известно расписание полуфинальных матчей Лиги чемпионов

За выход в финал поборются четыре команды.

После победы голландского "Аякса" над итальянским "Ювентусом" окончательно определились все пары, которые будут играть в полуфинале Лиги чемпионов. За выход в финал поборются четыре команды: "Тоттенхэм", "Аякс", "Барселона" и "Ливерпуль". Piter.TV публикует расписание матчей.

Полуфинал Лиги чемпионов: расписание матчей

30 апреля в 22:00 начнется матч между британским "Тоттенхэмом" и голландским "Аяксом". Ответный матч состоится на домашнем стадионе "Аякса" 8 мая. Игра также начнется в 22:00.

За звание Чемпионов Европы также поборются спортсмены из английского ФК "Ливерпуль" и испанской "Барселоны". Первый матч между командами состоится 1 мая. Начало игры в 22 часа мск. Во второй раз футболисты сыграют на стадионе англичан. Встреча состоится 7 мая в 22:00.

Видео: YouTube / UEFA.tv