"Аякс" обыграл "Ювентус" в четвертьфинале Лиги чемпионов

Матч закончился со счетом 2:1 в пользу голландцев.

Матч Аякс Ювентус

Голландский футбольный клуб "Аякс" вышел в полуфинал Лиги чемпионов, обыграв итальянский "Ювентус". Матч, который состоялся 16 апреля в Турине, закончился со счетом 2:1 в пользу гостей.

Счет открыл звездный нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду. После розыгрыша углового он поразил ворота противника на 28-й минуте матча. Через пять минут игру выровнял Донни ван ден Беек. Полузащитник "Аякса" оказался один на один с вратарем итальянцев и не упустил свой шанс. Со счетом 1:1 команды ушли на перерыв.

Второй тайм оказался полностью в руках "Аякса". Однако голландцы ограничились одним голом, хотя могли забить больше мячей. После розыгрыша углового отличился Маттейс Де Лигт. Гости забили и третий мяч, однако гол был отменен после видеоповтора.

Матч закончился со счетом 2:1. Футболисты "Ювентуса" потеряли шанс стать Чемпионами Европы в этом году.

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Видео: Instagram / dutch_f00tball