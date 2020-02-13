Определены опасные почти для всех пользователей приложения

Эксперты компании Positive Technologies назвали категорию приложений, которые наименее всего защищены от атак хакеров, что делает их очень опасными для рядовых пользователей.
Исследование специалистов показало, что 9 из 10 веб-приложений несут в себе угрозу. За прошлый год 16% таких программ имели разные лазейки, которые могли позволить полноценно контролировать операционную систему владельца телефона. Несмотря на то, что этот показатель снижается с каждым годом, в целом он все еще достаточно низкий.
К веб-приложениям относят сайты, которые позволяют пользователям с ними взаимодействовать и получать информацию. Через них хакеры могут получить доступ ко всем личным данным.
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