Оперетта "Мистер Икс"

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"Как можно цирка не любить? Как может скучно в цирке быть?" – восклицает один из героев оперетты Имре Кальмана "Мистер Икс". Именно в цирке, знаменитом петербургском цирке Чинезелли, и происходят все события оперетты.

Акробаты, жонглеры, укротители, смертельный полет человека под куполом цирка… Все в городе стремятся в цирк для того чтобы посмотреть смертельный номер знаменитого Мистера Икс. Приходит сюда и богатая вдова, ради которой любой мужчина готов совершить подвиг. Но только загадочный Мистер Икс способен разжечь пламя любви в сердце непреклонной графини.

Адрес: Дворец культуры имени Горького, площадь Стачек, 4

Фото: bileter.ru