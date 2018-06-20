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Оперетта "Летучая мышь"
Сегодня, 19:00
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IRINA_CHALKINA

Оперетта "Летучая мышь"

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Оперетта Иоганна Штрауса "Летучая мышь" будет представлена на сцене Эрмитажного театра. 

Оперетта "Летучая мышь" Иоганна Штрауса стоит в одном ряду лучшими спектаклями мира. На сцене Эрмитажного театра ее представят артисты Петербург-Концерта и Симфонический оркестр Санкт-Петербурга под управлением Народного артиста России Сергея Стадлера.

По сюжету на бале-маскараде мужчина не узнал свою жену под маской и сразу же влюбился в "незнкомку". эта оперетта наполнена комичными моментами и курьезными ситуациями, с которыми главные персонажи пытаются справиться. 

Исполнители: артисты Петербург-Концерта, Симфонический оркестр Санкт-Петербурга под управлением н.а.России Сергея Стадлера.

 

 

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Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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