Ж/д компания предложила россиянам путешествие из Петербурга в Петербург

Новый год пассажиры встретят в пути с Дедом Морозом и Снегурочкой.

Железнодорожная компания "Гранд Сервис Экспресс" предложила россиянам путешествие по маршруту Петербург – Петербург. Как рассказали в пресс-службе перевозчика, особенность на первый взгляд странной поездки заключается в остановках и программе мероприятий, подготовленных для каждого из остановочных пунктов.

Известно, что новогодний поезд № 927/928 будет останавливаться в Великом Новгороде, Чудово, Петрозаводске, а также горном парке Рускеала. Поезд отправится с Витебского вокзала 31 декабря в 20.00, все путешествие займет 28 часов. Новый год пассажиры встретят в Великом Новгороде с Дедом Морозом и Снегурочкой и праздничной ярмаркой, в Чудово напьются чаю из самовара с местной выпечкой, в Петрозаводске путешественникам организуют прогулки по парку и набережной Онежского озера, в Рускеале – световое шоу. Обратно путешественники вернутся 1 января в 23.37 на Финляндский вокзал.

Ранее мы писали, что рождественские рейсы Lufthansa из Петербурга во Франкфурт-на-Майне откроются 19 декабря.

Фото: Поезд Гранд Экспресс | Отель на колесах / "ВКонтакте"