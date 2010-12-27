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Оперативники УФСИН нашли мигранта, сбежавшего из суда
Сегодня, 22:23
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Оперативники УФСИН нашли мигранта, сбежавшего из суда

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Подсудимый был на свободе с 9 декабря.

Сотрудникам УФСИН по Петербургу и области удалось поймать сбежавшего из суда Шавката Султанова, сообщил "Петербургский дневник". С момента побега прошло трое суток.

По информации издания, Султанова задержали 13 декабря в 19:00. Мужчину нашли в Мурино, он не стал оказывать сопротивления правоохранителям.  

Напомним, гражданина другой республики должны были перевести в колонию более строгого режима. По всей видимости, мужчина не захотел мириться с приговором за кражу и убежал при выходе из издания суда на Бобруйской улице. Конвой УФСИН не смог удержать заключенного. 

Фото: pixabay.com 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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