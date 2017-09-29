Одного из обидчиков проституток в Выборгском районе отправили под домашний арест

В пятницу, 29 сентября одного из оперативников 36-го отдела полиции Выборгского района посадили под домашний арест по делу об обиженных обиталельницах публичного дома.

Как сообщает "Фонтанка", 29 сентября полицейского отправили под домашний арест по делу об обиженных проститутках.



Мужчину отправили под арест на два месяца по решению Выборгского суда, удовлетворившего ходатайство следствия.



Недавно двоих его коллег отправили в СИЗО по тому же делу о превышении должностных полномочий с применением насилия и грабеже.



Ранее мы сообщали, что Жалобы проституток обернулись арестом двух полицейских.



Отметим, что подозреваемый признался, что обижал проституток.