Опера "Волшебная флейта"

Знаменитая опера Вольфганга Амадея Моцарта была впервые показана в 2010 году в Лозаннской опере. Та же версия приедет в Петербург на сцену Михайловского театра.
Действие происходит в библиотеке герцогини, с редкой коллекцией ценных книг и партитур. На деле большая часть раритетов погибла в страшном пожаре, но постановщик делает отсылку к книжному собранию.
Опера исполняется на немецком языке и сопровождается русскими субтитрами. Постановка может стать прекрасным времяпрепровождением для целой семьи.
Цена: от 700 рублей
Адрес: Михайловский театр, Площадь Искусств, д.1
Фото: mikhailovsky.ru
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