Опера "Волшебная флейта"

Известнейшее произведение Моцарта в совместной обработке российского и швейцарского театров

Знаменитая опера Вольфганга Амадея Моцарта была впервые показана в 2010 году в Лозаннской опере. Та же версия приедет в Петербург на сцену Михайловского театра.

Действие происходит в библиотеке герцогини, с редкой коллекцией ценных книг и партитур. На деле большая часть раритетов погибла в страшном пожаре, но постановщик делает отсылку к книжному собранию.

Опера исполняется на немецком языке и сопровождается русскими субтитрами. Постановка может стать прекрасным времяпрепровождением для целой семьи.

Цена: от 700 рублей

Адрес: Михайловский театр, Площадь Искусств, д.1

Фото: mikhailovsky.ru