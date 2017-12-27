Лирическая сказка в постановке Александра Петрова - 14 января в стенах Мариинского театра.

Опера "Соловей" - относительно молодая постановка в масштабах старейшего театра Санкт-Петербурга. В Мариинском ее поставили в 1995 году. С тех пор опера Стравинского неизменно привлекает к себе внимание настоящих эстетов и знатоков классики. Это интересная постановка - при минимуме декораций зрителей ждут фантастические костюмы артистов, погружающие взрослых и детей в атмосферу древнего Китая. Спектакль длится менее часа, что делает его прекрасным вариантом для семейного просмотра. Пожалуй, с таких произведений и стоит знакомить с оперой, людей не приобщенных к этому виду искусства.

Фото: официальный сайт Мариинского театра