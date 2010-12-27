Мариинский театр 16 января покажет оперу "Сицилийская вечерня".

На Новой сцене Мариинского театра состоится опера "Сицилийская вечерня", поставленная режиссером Арно Бернаром.

Действие перенесет зрителей из Сицилии XIII века в Нью-Йорк "Крестного отца" и "Однажды в Америке". Мигранты из солнечной Сицилии попробуют осуществить "американскую мечту" в мире продажной полиции и борьбе мафиозных банд.

Постановка идет с двумя антрактами. Продолжительность: 4,5 часа. Партии исполняются в оригинале (итальянском языке). Предусмотрено синхронное сопровождение титрами на русском и английских языках.