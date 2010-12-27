Опера "Севильский цирюльник"

В Мариинском театре покажут оперу "Севильский цирюльник". Исполняется на итальянском языке (сопровождается синхронными титрами на русском и английском языках).
Режиссер и художник-постановщик – Ален Маратра
Ответственный концертмейстер – Лариса Гергиева
Дизайн костюмов, головных уборов и кукол – Мирей Дессанжи
Изготовление кукол – Стефан Клеман
Изготовление головных уборов – Грегория Ресио
Художник по свету – Паскаль Ноэль
Хормейстер – Павел Теплов
Опера идет с одним антрактом.
Музыка Джоаккино Россини
Либретто Чезаре Стербини по комедии Пьера Огюстена Карона де Бомарше "Севильский цирюльник, или Тщетная предосторожность".
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