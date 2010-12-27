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Опера "Севильский цирюльник"
Сегодня, 19:00
399
IRINA_CHALKINA

Опера "Севильский цирюльник"

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Возрастная категория 6+.

В Мариинском театре покажут оперу "Севильский цирюльник". Исполняется на итальянском языке (сопровождается синхронными титрами на русском и английском языках).

Режиссер и художник-постановщик – Ален Маратра
Ответственный концертмейстер – Лариса Гергиева
Дизайн костюмов, головных уборов и кукол – Мирей Дессанжи 
Изготовление кукол – Стефан Клеман
Изготовление головных уборов – Грегория Ресио 
Художник по свету – Паскаль Ноэль 
Хормейстер – Павел Теплов

Опера идет с одним антрактом.

Музыка Джоаккино Россини
Либретто Чезаре Стербини по комедии Пьера Огюстена Карона де Бомарше "Севильский цирюльник, или Тщетная предосторожность".

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Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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