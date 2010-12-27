Опера "Севильский цирюльник"

Возрастная категория 6+.

В Мариинском театре покажут оперу "Севильский цирюльник". Исполняется на итальянском языке (сопровождается синхронными титрами на русском и английском языках).

Режиссер и художник-постановщик – Ален Маратра

Ответственный концертмейстер – Лариса Гергиева

Дизайн костюмов, головных уборов и кукол – Мирей Дессанжи

Изготовление кукол – Стефан Клеман

Изготовление головных уборов – Грегория Ресио

Художник по свету – Паскаль Ноэль

Хормейстер – Павел Теплов

Опера идет с одним антрактом.

Музыка Джоаккино Россини

Либретто Чезаре Стербини по комедии Пьера Огюстена Карона де Бомарше "Севильский цирюльник, или Тщетная предосторожность".