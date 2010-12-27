Опера "Севильский цирюльник"

В Михайловском театре состоится показ оперы на музыку музыка Джоаккино Россини.

В Михайловском театре пройдет оперная постановка "Севильский цирюльник". Режиссером выступил Аркадий Гевондов, создававший ранее спектакль "Великан" на музыку Прокофьева. На одну из главных ролей ангажирован делающий блестящую мировую карьеру московский тенор Сергей Романовский, выступающий также в роли россиниевского графа Альмавиву в легендарном миланском театре Alla Scala.

Комическое произведение исполняется на итальянском языке. Идет с русскими субтитрами. Продолжительность постановки: 3 часа. Идет с одним антрактом.