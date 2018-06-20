Для зрителей старше 12 лет.

На сцене Михайловского театра состоится опера "Пиковая дама" по классическому произведению А. С. Пушкина. Режиссёр-постановщик Станислав Гаудасинский поставил ее в соответствии с эстетикой традиционного оперного театра, он стал символом уважительного отношения к классике.

Либретто Модеста Ильича Чайковского по одноимённой повести Александра Сергеевича Пушкина

Режиссёр-постановщик – Станислав Гаудасинский

Художник-постановщик – Семён Пастух

Художник по костюмам – Галина Соловьёва

Художник по свету – Михаил Меклер

Балетмейстер-постановщик – Никита Долгушин

Ответственный концертмейстер – Наталья Дудик

Опера в 3-х действиях с антрактом .

Музыка Петра Ильича Чайковского.

Для зрителей старше 12 лет.