На сцене Михайловского театра состоится опера "Пиковая дама" по классическому произведению А. С. Пушкина. Режиссёр-постановщик Станислав Гаудасинский поставил ее в соответствии с эстетикой традиционного оперного театра, он стал символом уважительного отношения к классике.
Либретто Модеста Ильича Чайковского по одноимённой повести Александра Сергеевича Пушкина
Режиссёр-постановщик – Станислав Гаудасинский
Художник-постановщик – Семён Пастух
Художник по костюмам – Галина Соловьёва
Художник по свету – Михаил Меклер
Балетмейстер-постановщик – Никита Долгушин
Ответственный концертмейстер – Наталья Дудик
Опера в 3-х действиях с антрактом .
Музыка Петра Ильича Чайковского.
Для зрителей старше 12 лет.
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