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Опера "Пиковая дама"
Сегодня, 19:00
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IRINA_CHALKINA

Опера "Пиковая дама"

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Для зрителей старше 12 лет.

На сцене Михайловского театра состоится опера "Пиковая дама" по классическому произведению А. С. Пушкина. Режиссёр-постановщик Станислав Гаудасинский поставил ее  в соответствии с эстетикой традиционного оперного театра, он стал символом уважительного отношения к классике.

Либретто Модеста Ильича Чайковского по одноимённой повести Александра Сергеевича Пушкина 
Режиссёр-постановщик – Станислав Гаудасинский 
Художник-постановщик – Семён Пастух 
Художник по костюмам – Галина Соловьёва 
Художник по свету – Михаил Меклер 
Балетмейстер-постановщик – Никита Долгушин 
Ответственный концертмейстер – Наталья Дудик 

Опера в 3-х действиях с антрактом .

Музыка Петра Ильича Чайковского.

Для зрителей старше 12 лет.

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Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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