  1. Главная
  2. Новости
  3. Куда сходить в Петербурге
Опера "Паяцы"
Сегодня, 19:00
481
IRINA_CHALKINA

Опера "Паяцы"

0 0

Опера в 2-х действиях с прологом прозвучит на сцене Михайловского театра.

Легендарная опера, которая написана в конце XIX века прозвучит со сцены Михайловского театра. Постановщик спектакля – знаменитая Лилиана Кавани.

Постановка унесет зрителей  на юге Италии, в деревню Монтальто, в период между 1865-1870 годом, в день праздника Успения Пресвятой Девы Марии. 

Ведущие вокальные партии исполнят Руджеро Леонкавалло. Художественный руководитель и главный дирижёр хора – заслуженный артист России Владимир Столповских. Хормейстеры – Алексей Дмитриев, Сергей Цыпленков 

Постановка идет с одним антрактом.

Возрастное ограничение 12+

 

 

Теги:
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

Оставить комментарий