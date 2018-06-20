Опера "Паяцы"

Опера в 2-х действиях с прологом прозвучит на сцене Михайловского театра.

Легендарная опера, которая написана в конце XIX века прозвучит со сцены Михайловского театра. Постановщик спектакля – знаменитая Лилиана Кавани.

Постановка унесет зрителей на юге Италии, в деревню Монтальто, в период между 1865-1870 годом, в день праздника Успения Пресвятой Девы Марии.

Ведущие вокальные партии исполнят Руджеро Леонкавалло. Художественный руководитель и главный дирижёр хора – заслуженный артист России Владимир Столповских. Хормейстеры – Алексей Дмитриев, Сергей Цыпленков

Постановка идет с одним антрактом.

Возрастное ограничение 12+