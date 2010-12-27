Опера "Левша"

В Мариинке сыграют оперу по мотивам повести Николая Лескова.

На новой сцене Мариинского театра покажут оперу "Левша" в постановке Алексея Степанюка. Премьера оперы "Левша" Родиона Щедрина состоялась в июле 2013 года в рамках фестиваля "Звезды белых ночей". Либретто основано на знаменитом одноименном произведении Николая Лескова. Музыкальным руководителем и дирижером выступает Валерий Гергиев.

Продолжительность постановки: 2 часа 45 минут. Опера идет с одним антрактом. Для зрителей предусмотрен синхронный перевод на русском и английском языках.