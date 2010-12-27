Опера "Иоланта"

Спектакль сопровождается синхронными титрами на русском и английском языках.

На сцене Мариинского театра покажут оперу "Иоланта". Спектакль сопровождается синхронными титрами на русском и английском языках.

Дочь короля Рене Иоланта слепа. Но девушка не подозревает о своей слепоте: по приказу Рене при ней запрещено упоминать о зрении и свете.

Авторы и постановщики:

Музыка Петра Чайковского

Либретто Модеста Чайковского по драме Генриха Герца "Дочь короля Рене"

Музыкальный руководитель – Валерий Гергиев

Режиссер-постановщик – Мариуш Трелинский

Художник-постановщик – Борис Кудличка

Художник по костюмам – Магдалена Мусял

Художник по свету – Марк Хайнц

Художник-видеографик – Войтек Пус

Художники-аниматоры: Михал Янковский, Томаш Попакуль

Литературный консультант – Петр Грущинский

Ответственный концертмейстер – Марина Мишук

Главный хормейстер – Андрей Петренко

Продолжительность спектакля 1 час 30 минут