Опера "Иоланта"

На сцене Мариинского театра покажут оперу "Иоланта". Спектакль сопровождается синхронными титрами на русском и английском языках.
Дочь короля Рене Иоланта слепа. Но девушка не подозревает о своей слепоте: по приказу Рене при ней запрещено упоминать о зрении и свете.
Авторы и постановщики:
Музыка Петра Чайковского
Либретто Модеста Чайковского по драме Генриха Герца "Дочь короля Рене"
Музыкальный руководитель – Валерий Гергиев
Режиссер-постановщик – Мариуш Трелинский
Художник-постановщик – Борис Кудличка
Художник по костюмам – Магдалена Мусял
Художник по свету – Марк Хайнц
Художник-видеографик – Войтек Пус
Художники-аниматоры: Михал Янковский, Томаш Попакуль
Литературный консультант – Петр Грущинский
Ответственный концертмейстер – Марина Мишук
Главный хормейстер – Андрей Петренко
Продолжительность спектакля 1 час 30 минут
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