Опера "Гензель и Гретель"

В Мариинском театре покажут оперу "Гензель и Гретель". Исполняется на русском языке (сопровождается синхронными титрами на русском языке).
Идея сделать из детского ужастика братьев Гримм домашний спектакль принадлежала сестре композитора Адельхайд Ветте, которая и написала либретто. Разросшуюся до размеров взрослой романтической оперы пряничную сказку Хумпердинка горячо приняли не только в Германии, но и в России.
Опера в трех действиях (полусценическое исполнение)
Возрастная категория 6+
Продолжительность спектакля: 2 часа 15 минут.
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