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Опера "Гензель и Гретель"
Сегодня, 12:00
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IRINA_CHALKINA

Опера "Гензель и Гретель"

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В Мариинском театре.

В Мариинском театре покажут оперу "Гензель и Гретель". Исполняется на русском языке (сопровождается синхронными титрами на русском языке).

Идея сделать из детского ужастика братьев Гримм домашний спектакль принадлежала сестре композитора Адельхайд Ветте, которая и написала либретто. Разросшуюся до размеров взрослой романтической оперы пряничную сказку Хумпердинка горячо приняли не только в Германии, но и в России.

Опера в трех действиях (полусценическое исполнение)
Возрастная категория 6+

Продолжительность спектакля: 2 часа 15 минут.

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Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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