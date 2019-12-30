Опера "Гензель и Гретель"

В Мариинском театре.

В Мариинском театре покажут оперу "Гензель и Гретель". Исполняется на русском языке (сопровождается синхронными титрами на русском языке).

Идея сделать из детского ужастика братьев Гримм домашний спектакль принадлежала сестре композитора Адельхайд Ветте, которая и написала либретто. Разросшуюся до размеров взрослой романтической оперы пряничную сказку Хумпердинка горячо приняли не только в Германии, но и в России.

Опера в трех действиях (полусценическое исполнение)

Возрастная категория 6+

Продолжительность спектакля: 2 часа 15 минут.