Опера "Евгений Онегин"

Возрастная категория 6+.

В Мариинском театре покажут оперу "Евгений Онегин". Спектакль сопровождается синхронными титрами на английском языке.

Совместная постановка с Национальным центром исполнительских искусств (Пекин)Музыка Петра Чайковского. Либретто Петра Чайковского и Константина Шиловского по одноименному роману в стихах Александра Пушкина.

Мировая премьера: 17 марта 1879 года, Малый театр, Москва

Премьера постановки: 2 февраля 2014 года, Мариинский-2

Продолжительность спектакля 3 часа 40 минут

Спектакль идет с двумя антрактами.