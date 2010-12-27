Опера "Евгений Онегин"

В Мариинском театре покажут оперу "Евгений Онегин". Спектакль сопровождается синхронными титрами на английском языке.
Совместная постановка с Национальным центром исполнительских искусств (Пекин)Музыка Петра Чайковского. Либретто Петра Чайковского и Константина Шиловского по одноименному роману в стихах Александра Пушкина.
Мировая премьера: 17 марта 1879 года, Малый театр, Москва
Премьера постановки: 2 февраля 2014 года, Мариинский-2
Продолжительность спектакля 3 часа 40 минут
Спектакль идет с двумя антрактами.
Обсуждение ( 0 )