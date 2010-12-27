  1. Главная
  2. Новости
  3. Куда сходить в Петербурге
Опера "Евгений Онегин"
11 июня, 19:00
411
IRINA_CHALKINA

Опера "Евгений Онегин"

0 0

Возрастная категория 6+.

В Мариинском театре покажут оперу "Евгений Онегин". Спектакль сопровождается синхронными титрами на английском языке.

Совместная постановка с Национальным центром исполнительских искусств (Пекин)Музыка Петра Чайковского. Либретто Петра Чайковского и Константина Шиловского по одноименному роману в стихах Александра Пушкина.

Мировая премьера: 17 марта 1879 года, Малый театр, Москва
Премьера постановки: 2 февраля 2014 года, Мариинский-2

Продолжительность спектакля 3 часа 40 минут
Спектакль идет с двумя антрактами.

Теги:
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии