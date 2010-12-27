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Опера "Евгений Онегин"
Сегодня, 19:00
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lesjasap

Опера "Евгений Онегин"

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В Михайловском театре состоится показ оперы "Евгений Онегин".

В Санкт-Петербурге состоится опера "Евгений Онегин" в Михайловском театре. Первая опера в постановке Жолдака вызвала бурю самых противоречивых эмоций. 

Свой спектакль режиссёр назвал "тестом культурному Петербургу". По его словам, в России на него смотрят как на эпатажного авангардиста, в то время как европейцы уже давно считают его постановки классикой. Спектакль награждён тремя "Золотыми масками" — как лучшая оперная постановка, лучшая режиссёрская работа в опере и лучшая работа художника по свету.

Продолжительность постановки: 3,5 часа. Идет с двумя антрактами.

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Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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