Представление состоится на сцене театра "Мюзик-Холл".

Опера "Дон Паскуале" рассказывает о старике-сластолюбце, которй желаетжениться на молоденькой девушке, но оказывающемся в дураках. Режиссер Ханс-Йоахим Фрай перенес действие спектакля в Рим 60-х годов XX века. На сцене будет воссоздан романтические виды Италии.

Музыкальный руководитель и дирижер – Фабио Мастранджело

Режиссер-постановщик – Ханс-Йоахим Фрай

Художник-постановщик – Пётр Окунев

Художник по костюмам – Елена Бадмаева

Видеоконтент – Вадим Дуленко

Опера идет в 3-х действиях.