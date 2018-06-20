Опера "Дон Паскуале" рассказывает о старике-сластолюбце, которй желаетжениться на молоденькой девушке, но оказывающемся в дураках. Режиссер Ханс-Йоахим Фрай перенес действие спектакля в Рим 60-х годов XX века. На сцене будет воссоздан романтические виды Италии.
Музыкальный руководитель и дирижер – Фабио Мастранджело
Режиссер-постановщик – Ханс-Йоахим Фрай
Художник-постановщик – Пётр Окунев
Художник по костюмам – Елена Бадмаева
Видеоконтент – Вадим Дуленко
Опера идет в 3-х действиях.
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