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Опера "Дон Паскуале"
Сегодня, 19:00
1013
IRINA_CHALKINA

Опера "Дон Паскуале"

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Представление состоится на сцене театра "Мюзик-Холл".

Опера "Дон Паскуале" рассказывает о старике-сластолюбце, которй желаетжениться на молоденькой девушке, но оказывающемся в дураках. Режиссер Ханс-Йоахим Фрай перенес действие спектакля в Рим 60-х годов XX века. На сцене будет воссоздан романтические виды Италии.

Музыкальный руководитель и дирижер – Фабио Мастранджело
Режиссер-постановщик – Ханс-Йоахим Фрай
Художник-постановщик – Пётр Окунев
Художник по костюмам – Елена Бадмаева
Видеоконтент – Вадим Дуленко

Опера идет в 3-х действиях.

 

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Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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