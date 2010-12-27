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Опера "Дон Кихот"
Сегодня, 19:00
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IRINA_CHALKINA

Опера "Дон Кихот"

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Возрастная категория 12+.

На сцене Марииинского театра покажут оперу "Дон Кихот". Исполняется на французском языке, спектакль сопровождается синхронными титрами на русском и английском языках. При участии Ферруччо Фурланетто и Андрея Серова.

Музыка Жюля Массне
Либретто Анри Кэна по пьесе Жака Ле Лоррена "Рыцарь Печального Образа" и роману Мигеля Сервантеса "Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский"

Мировая премьера: 19 февраля 1910 года, Опера Монте-Карло
Премьера в Мариинском театре: 4 апреля 1919 года
Премьера постановки: 28 декабря 2012 года

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Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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