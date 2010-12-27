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Опера "Боярыня Морозова"
Сегодня, 19:00
477
Rybka123

Опера "Боярыня Морозова"

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В Мариинском театре состоится хоровая опера в двух частях "Боярыня Морозова".

Руководить оркестром будет известный дерижер Валерий Гергиев. Зрителей ждет опера в двух действиях для четырех солистов. Всех почитателей музыки Мариинка ждет у себя в гостях.

Цена: от 1500 рублей  
Место: Театральная площадь, 1  
Фото:mariinsky.ru

Теги: боярыня морозова, опера боярыня морозова
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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