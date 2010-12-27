Опера "Боярыня Морозова"

Руководить оркестром будет известный дерижер Валерий Гергиев. Зрителей ждет опера в двух действиях для четырех солистов. Всех почитателей музыки Мариинка ждет у себя в гостях.
Цена: от 1500 рублей
Место: Театральная площадь, 1
Фото:mariinsky.ru
В Мариинском театре состоится хоровая опера в двух частях "Боярыня Морозова".
Руководить оркестром будет известный дерижер Валерий Гергиев. Зрителей ждет опера в двух действиях для четырех солистов. Всех почитателей музыки Мариинка ждет у себя в гостях.
Цена: от 1500 рублей
Место: Театральная площадь, 1
Фото:mariinsky.ru
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