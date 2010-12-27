Опера "Боярыня Морозова"

В Мариинском театре состоится хоровая опера в двух частях "Боярыня Морозова".

Руководить оркестром будет известный дерижер Валерий Гергиев. Зрителей ждет опера в двух действиях для четырех солистов. Всех почитателей музыки Мариинка ждет у себя в гостях.

Цена: от 1500 рублей

Место: Театральная площадь, 1

Фото:mariinsky.ru