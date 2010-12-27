Опера "Богема"

Пьеса Анжи Мюрже представлена на сцене "Санкт-Петербургъ Опера".

В "Санкт-Петербургъ Опера" покажут оперу по мотивам романа французского автора Анжи Мюрже. музыку к произведению создал Пучинни.

Сюжет повествует о двух героях. Они молоды, влюбленны и полны надежд, несмотря на бедность. Персонажи стараются не отказывать себе в удовольствиях. Проблемы не смогли сломить персонажей и сделать их несвободными духом. Композитор и писатель рассказывают о повседневной жизни парижской богемы и нищих.

Постановки идет 2 часа 20 минут с одним антрактом. Исполняется на итальянском языке. Предусмотрены синхронные титры на русском языке.