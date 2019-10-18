Опера "Бал-маскарад" в Михайловском театре

Красочный спектакль на музыку Джузеппе Верди.

В 1992 году убтлт шведского короля Густава III. Это грандиозное событие стало сюжетом для многих опер. Джузеппе Верди был революционером, и тема сражений оказалась ему очень близка. Из-за запрета австрийских властей показывать на сцене убийства, Верди пришлось проявить смекалку: он изменил время и место действия. События стали происходить не в Швеции, а в Северной Америке. А король Густав стал английским губернатором. В Михайловском театре спектакль поставил латышский режиссер Андрейс Жагарс.

Место: Михайловский театр (пл. Искусств, д. 1)

Цена: от 400 до 2000 рублей

Возрастное ограничение: 12+

Видео: YouTube/ Михайловский театр