Опера "52"

На Малой сцене театра Товстоногова композитор Александр Маноцков представляет оперу по тексту "Всё дальше и дальше" писателя-концептуалиста Льва Рубинштейна. В оригинальном тексте – 52 части. В постановке идет анализ жизни человека с помощью музыкально-математической формулы. Спектакль дает почувствовать эмоции как бы "от первого лица".
Место: Большой драматический театр им. Г. А. Товстоногова (наб. Фонтанки, д. 65)
Цена: 1000 рублей
Возрастное ограничение: 18+
Фото: Стас Левшин
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