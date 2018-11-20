Опера "52"

В Большом драматическом театре имени Г. А. Товстоногова.

На Малой сцене театра Товстоногова композитор Александр Маноцков представляет оперу по тексту "Всё дальше и дальше" писателя-концептуалиста Льва Рубинштейна. В оригинальном тексте – 52 части. В постановке идет анализ жизни человека с помощью музыкально-математической формулы. Спектакль дает почувствовать эмоции как бы "от первого лица".

Место: Большой драматический театр им. Г. А. Товстоногова (наб. Фонтанки, д. 65)

Цена: 1000 рублей

Возрастное ограничение: 18+

Фото: Стас Левшин