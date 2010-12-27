Опасного преступника задержали в Петербурге после пяти лет поисков

Лидер преступной группировки прятался от полиции в течение пяти лет, но был задержан..

12 сентября представители Транспортной полиции Петербурга задержали опасного преступника, скрывавшегося от правоохранительных органов в течение пяти лет.

Злоумышленник подозревается в ограблении железнодорожной станции города Мга в 2012 году. Мужчина вместе с подельниками похитили более 4 млн. рублей. Двоих представителей преступной группировка задержали по горячим следам, а лидеру удалось скрыться.

Полиция рассказывает, что подозреваемый регулярно менял адреса проживания и телефонные номера. Однако, оперативникам удалось его вычислить.

Задержание произошло около одной из парадных в Невском районе. В ходе обыска у мужчины был найден настоящий паспорт разыскиваемого. В настоящим момент мужчину заключили под стражу.

Мужчину заключили под стражу.