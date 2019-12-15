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Онлайн-кинотеатр удалил эпизод сериал с "расстрелом" мирных жителей

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Речь идет о сериале "Эпидемия".

Онлайн-кинотеатр Premier удалил пятый эпизод научно-фантастического сериала "Эпидемия" Павла Костомарова. Об этом сообщили журналисты "Дождя". 

По сюжету сериала неизвестный вирус охватил в Россию. А в удаленной серии зрителям показывали беспорядки и расстрел силовиками мирных жителей. 

В пресс-службе Premier заявили, что сериал вернется в феврале. Там же отметили, что для такого популярного сериала нужен отдельный временной слот. Сам режиссер отметил, что удаление серии стало для него сюрпризом. 

Видео: YouTube / Meduza

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Категории: Лента новостей, Тема дня, Культура, Кино,

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