Онлайн-кинотеатр удалил эпизод сериал с "расстрелом" мирных жителей

Речь идет о сериале "Эпидемия".

Онлайн-кинотеатр Premier удалил пятый эпизод научно-фантастического сериала "Эпидемия" Павла Костомарова. Об этом сообщили журналисты "Дождя".

По сюжету сериала неизвестный вирус охватил в Россию. А в удаленной серии зрителям показывали беспорядки и расстрел силовиками мирных жителей.

В пресс-службе Premier заявили, что сериал вернется в феврале. Там же отметили, что для такого популярного сериала нужен отдельный временной слот. Сам режиссер отметил, что удаление серии стало для него сюрпризом.

Видео: YouTube / Meduza