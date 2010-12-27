Омбудсмен Шишлов попросил увеличить число гайд-парков в Петербурге

В качестве альтернативных мест для проведения мирных собраний были предложены площадь Ленина и Конюшенная площадь.

Городской уполномоченный по правам человека Александр Шишлов заявил, что жителям города становится все сложнее устраивать мирные собрания. По мнению омбудсмена, администрация города идет на все возможные меры, чтобы не согласовывать митинги.

Речь о нарушении прав гражданина Шишлов поднял в ходе ежегодного доклада в Законодательном Собрании Санкт-Петербурга. Он отметил, что количество инцидентов с отказами согласований мирных собраний все растет. По мнению уполномоченного, все чаще мероприятия отклоняют из-за несуществующих фестивалей, а также заведомо предоставляют участок, на котором активисты не могут реализовать задуманное.

Александр Шишлов акцентировал внимание на то, что отказ получают не только оппозиционные организации, но и горожане с вполне мирными идеями. Так, например, отказались согласовывать пикеты в День защиты детей, мирный митинг в защитеу зеленых насаждений или акцию в День памяти родных и близких.

Уполномоченный попросил Смольный увеличить в городе на Неве количество гайд-парков и внести изменения в процедуру согласования. В качестве альтернативы он предложил рассмотреть площадь Ленина и Конюшенную площадь. Также он акцентировал внимание на вчерашней акции на Дворцовой площади. Шишлов заявил, что центральная площадка города подходит для регулярных публичных мероприятий.

По мнению омбудсмена, наложения запретов и ограничений способствуют "радикализации" настроя общества. Отказы в согласовании ведут лишь к тому, что акции устраивают вне закона. Чаще всего они заканчиваются задержаниями и другими неприятными последствиями.

Стоит отметить, что это уже второе обращение уполномоченного к депутатам ЗакСа. После первого чиновники согласились рассмотреть данную проблему, но в окончательном итоге все осталось по-прежнему. Ранее Piter.tv публиковал видео, сделанное активистами, которые пришли на несуществующий фестиваль в парке 300-летия, из-за которого им не согласовали митинг